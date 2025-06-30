Понедельник, 30 Июня 2025 19:21

АрмИнфо.Тегеран внимательно следит за любыми действиями Израиля по использованию территории соседних стран для возобновления акта агрессии против Ирана. Об этом заявил на брифинге 30 июня представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он сообщил, что Иран проинформировал соответствующие страны о соответствующих новостных сообщениях, разведданных и предположениях по этому поводу.

"Все без исключения соседние страны заверили нас, что не позволят сионистскому режиму использовать их пространство или территорию для агрессивных действий против Ирана", - добавил он, передает Mehr.

По словам иранского дипломата, соседние страны, безусловно, знают о своих обязанностях и обязательствах, как в рамках политики добрососедства, так и в рамках международного права.

"Согласно международному праву, заявил представитель Ирана, ни одна страна не имеет права позволять другим странам использовать свою территорию для злонамеренных действий против третьей страны".

Багаи добавил, что все соответствующие страны "явно и решительно" отвергли сообщения о неправомерном использовании своей территории против Ирана и заверили Тегеран, что они никогда не дадут такого разрешения в будущем.

Он подчеркнул, что этот вопрос все еще расследуется, в то время как иранские вооруженные силы, а также органы безопасности и военные власти внимательно следят за сообщениями по этому поводу. "Министерство иностранных дел Ирана также серьезно расследует эти случаи", - сказал Багаи.

Отметим, что иранские СМИ и эксперты неоднократно сообщали, что Израиль в ходе последней своей агрессии против Ирана использовал территорию Азербайджана. Отмечалось, что израильские дроны запускались как из Азербайджана, так и оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха.