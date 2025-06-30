Понедельник, 30 Июня 2025 17:16

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян представил коллективу Службы национальной безопасности (СНБ) новоназначенного директора Службы Андраника Симоняна, а также указал коллективу, на какие аспекты работы надо будет сконцентрироваться.

Согласно пресс-службе правительства, Никол Пашинян в первую очередь поблагодарил Армена Абазяна за его работу на посту директора Службы национальной безопасности, подчеркнув, что за последние годы служба претерпела достаточно серьезный процесс преобразований и реформ. Премьер-министр также отметил, что разработан и сформирован проект стратегии дальнейшего развития Службы национальной безопасности, который будет принят в ближайшее время в установленном порядке и обеспечит дальнейший прогресс и развитие службы.

Армен Абазян поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие в этот сложный период и поздравил Андраника Симоняна, пожелав ему успехов и хорошей службы.

Представляя новоназначенного директора Службы, Никол Пашинян отметил, что Андраник Симонян не является новым человеком в Службе - он занимает должность заместителя директора более четырех лет.

Андраник Симонян также поблагодарил премьер-министра Республики Армения за то, что он доверил ему столь ответственную должность, и подчеркнул, что служить Республике Армения и гражданам Республики Армения в качестве руководителя Специальной службы - большая честь.

По словам Никола Пашиняна, принятая правительством стратегия также играет значительную роль в постоянном повышении эффективности работы.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность трех основных функций, на которых должна сосредоточиться СНБ: контрразведка, борьба с терроризмом и поддержание конституционного порядка.

<Я считаю, что правительство также создает достаточные условия для того, чтобы служба могла сосредоточиться на этих функциях. С 2018 года, по состоянию на сегодняшний день, финансирование СНБ увеличилось втрое>, - отметил глава государства.

Коснувшись недавнего раскрытия готовящегося преступления против государственности, безопасности и стабильности Республики Армения, Никол Пашинян отметил: <Сегодняшние вызовы носят гибридный характер, имея черты как терроризма, так и нарушения конституционного строя и контрразведывательной деятельности. Система гибридных угроз в настоящее время широко обсуждается в мире, и я хотел бы, чтобы мы также расширили свои представления в контексте выполнения этих трех функций>.

Премьер-министр заверил, что правительство продолжит обеспечивать все необходимые условия для повышения эффективности деятельности СНБ, на благо Республики Армения, государственности, ее народа, граждан и будущего.

Напомним, что 18 июня премьер Армении уволил Армена Абазяна, назначенного на пост главы СНБ в ноябре 2020 года и переназначенного в январе 2024-го. Функции директора СНБ временно были возложены на замдиректора структуры Андраника Симоняна. 28 июня Симонян был назначен руководителем СНБ.

Андраник Симонян родился 10 октября 1989 г. в городе Октемберяне. В 2009 г. окончил бакалавриат юридического факультета Академии Полиции РА, а в 2013 г. - магистратуру кафедры юриспруденции Академии государственного управления РА.

В период 2009-2020 гг. работал в отделе правовых экспертиз Юридического управления Полиции РА, оперуполномоченным в третьем отделе (по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной системе, отмыванием денег и финансированием терроризма) Первого управления (по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности) Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА, прокурором в Прокуратуре административных округов Кентрон и Норк-Мараш г. Еревана, судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Лорийской области. 26 марта 2021 г. был назначен заместителем председателя Следственного комитета РА, а 31 марта 2021 г. -замдиректора СНБ РА.

Имеет воинское звание генерал-майора. Кандидат юридических наук. Награды: медаль <За заслуги перед Отечеством> II степени (2023 г.).