Понедельник, 30 Июня 2025 15:33

АрмИнфо. Участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - суверенное решение Армении, Москва исходит из того, что Ереван пока не выходил из организации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

"Членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу, однозначную пользу. ОДКБ - организация, которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность, свою действенность. И, наверное, вот эти случаи, когда ОДКБ продемонстрировала свою эффективность, говорят о том, что это в интересах стран продолжать такой вид взаимодействия и сотрудничества", - сказал Песков.

Так Песков прокомментировал слова замминистра иностранных дел Армении Ваана Костаняна, что Армения примет "окончательное решение" о членстве в ОДКБ, если партнеры по организации так и не выступят с политическими заявлениями по поводу действий Азербайджана в 2023 году.

"Решение Армении суверенное. Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации, но, а что касается приостановления или возобновления участия, будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване", - заключил Песков.

Напомним, что Армения бойкотирует мероприятия, проводимые в рамках

ОДКБ. В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что

Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед РА, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности.