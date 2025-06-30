Понедельник, 30 Июня 2025 15:17

АрмИнфо. Армения и ЕС сегодня сигнализируют о тех важных достижениях, зафиксированных в двусторонних отношениях, в их числе и проведение в Ереване консультации в области безопасности и защиты. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в Ереване на совместной пресс-конференции с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Калласс.

"Во-первых, это подписание соглашения, которое определяет рамки участия армянской стороны в операциях по управлению кризисами ЕС. Это является ярким примером обоюдной готовности расширить сферы сотрудничеств между Арменией и ЕС. Второе, начало консультаций между Арменией и ЕС в области безопасности и защиты. Это решающий шаг для приведения нашего сотрудничества в соответствие с современными вызовами и дополнительных усилий в их преодолении", - сказал он, подчеркнув важность сотрудничества для дальнейшего развития армянских институтов в области противодействия гибридным угрозам и дезинформации. По его словам, в этом контексте обсуждалась деятельность миссии ЕС в РА и содействие, оказываемой армянской стороне по линии европейского инструмента мира.

Третье достижение, по словам армянского чиновника, заключается в успешном завершении переговоров о новой повестке партнерства. "Это амбициозный документ, который дополнит новыми направлениями сотрудничество и углубит повестку РА-ЕС. Одновременно это стимулирует эффективную реализацию документа о всеобъемлющем сотрудничестве. Таким образом, мы сигнализируем, что отношения Армения-ЕС никогда не были такими тесными и всеобъемлющими", - продолжил армянский министр, поблагодарив ЕС за реализацию программ, финансовое содействие и готовность быть рядом в тяжелые моменты

Министр напомнил принятие в недавнем прошлом закона о начале членства в ЕС и обсудили возможные практические шаги по имплементации данного закона, коснулись вопросов, касающиеся диалога о либерализации визового режима. Он добавил, что в экономическом контексте обсуждались возможности сблизить рынки, а в контексте региональных процессов - потенциал взаимодополняемости проектов "Глобальные ворота" и "Перекресток мира", проект Срединного коридора, в котором Южный Кавказ может сыграть роль моста между Европой и Средней Азией.

Также обсуждался запланированный на следующий год в Ереване саммит европейского политического сообщества. "Сегодняшние договоренности создают дополнительные возможности для углубления нашего взаимодействия и сохранения интенсивной динамики", - сказал Мирзоян.

В свою очередь Каллас отметила, что приехала в Ереван с четким посланием - ЕС и Армения никогда не были так близки как сегодня.

Констатировав успех реформ в последние годы, представитель ЕС заверила в готовности и далее углублять сотрудничество в разных сферах. "В качестве финансового содействия ЕС реализует программу содействия бизнесу на 2024-27 гг на сумму 270 млн евро, помощь в социальном содействии перемещенным лицам из Карабаха", - отметила она.

Далее Каллас указала важность контактов между людьми, развития диалога о либерализации визового режима и напомнила, о начале диалога в этом направлении.

Она также отметила деятельность гражданской миссии ЕС в Армении с точки зрения содействия миру и стабильности, и сообщила, что вчера посетила и ознакомилась с работой миссии в Ехегнадзоре.

На вопрос правда ли, что Венгрия блокирует предоставление Армении средств из Фонда мира, Верховный представитель ЕС напомнила, что в Евросоюзе 27 суверенных стран с правом голоса, и у каждого есть своем мнение. Она также заметила, что в ЕС все решения принимаются консенсусом. "Это процесс, и мы пытаемся найти решение. Да, решения нет, но пытаемся найти его", - заверила Калласс, фактически подтвердив сообщение СМИ о том, что Венгрия блокирует предоставление Армении средств из Европейского Фонда мира.