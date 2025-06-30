Понедельник, 30 Июня 2025 14:48

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подписали соглашение "Об определении рамок участия Республики Армения в операциях по управлению кризисами Европейского союза между Арменией и ЕС ". Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.