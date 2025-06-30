Понедельник, 30 Июня 2025 14:41

АрмИнфо. Евросоюз воодушевлен мирным процессом между Ереваном и Баку, и хотел бы видеть его финализацию как можно раньше. Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Еврокомиссии Кая Калласс на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"В мире нам нужно больше стабильности, не только в регионе. Я говорила о том же в Баку. Когда обсуждаем разные варианты взаимосвязанности, в том чисел и связь Европы с Азией, это важно как можно скорее", - сказала Каллас.

Представитель ЕС также заявила, что Евросоюз содействует армяно-азербайджанскому урегулированию на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, и что альтернативы этим принципам нет.

В свою очередь Мирзоян касаясь того, что о согласовании проекта мирного соглашения было объявлено 4 месяца назад, и процесс застопорился из-за новых условий Баку, к чему тогда контакты, Мирзоян согласился с утверждением о новых требованиях - роспуск Миской группы ОБСЕ и внесения изменений в Конституцию страны.

Далее армянский министр вновь повторил, что для Еревана роспуск МГ ОБСЕ приемлем, поскольку установление мира институциональный процесс. "Уклонение Азербайджана дает повод думать, что роспуск МГ для Баку может служить иным целям, которые нарушат нашу территориальную целостность. Хотим удостовериться, что устанавливаем полноценный мир, тогда МГ ОБСЕ не нужна", - добавил Мирзоян.

Касательно Конституции министр также повторил ранее сказанное, в том числе , что это внутренняя повестка Армении. Он напомнил, что о конституционных реформах действующее правительство говорило еще с 2018 года и по всей видимости, будет имплементирована после следующих выборов.

"А контакты, необходимы для объяснения друг другу всего этого, решения проблем и поиска путей. И они продолжатся в будущем. Я надеюсь, что контакты приведут и к подписанию соглашения и решению остальных вопросов", - заключил Мирзоян.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили согласование проекта мирного договора. При этом, премьер Армении, отметил, что пока не определено время и место подписания договора. По его словам, в Ереване ждут отмашки из Баку. Касаясь содержания двух оставшихся пунктов, которые были согласованы, Пашинян сообщил, что это договоренность неразмещения сил третьих стран и отказ от международных исков.