Понедельник, 30 Июня 2025 14:06

АрмИнфо. Генеральный прокурор Анна Вардапетян 30 июня в Дилижане приняла делегацию прокуратуры Польши.

Согласно сообщению пресс-службы надзорного органа, польская делегация прибыла в Армению для участия в двухдневной международной конференции высокого уровня на тему "Независимость и беспристрастность прокуроров в контексте государственного преследования должностных лиц, совершивших преступления: коррупция и отмывание денег", которая состоится в Дилижане 1 июля 2025 года. Мероприятие приурочено к 107-й годовщины создания прокуратуры Республики Армения и Дня работника прокуратуры.

Генеральный прокурор отметила, что соглашение между Арменией и Польшей о сотрудничестве в борьбе с преступностью, подписанное в Варшаве 6 сентября 2004 года, по-прежнему действует между двумя странами. В этом контексте Анна Вардапетян выразила благодарность за выполнение около 85% запросов об оказании правовой помощи в уголовном судопроизводстве, адресованных компетентным органам Польши за последние 4 года.

Польская делегация выразила благодарность за приглашение и теплый прием и подчеркнула важность углубления сотрудничества и отношений с Арменией.

Напомним, что конференция организована в рамках программ "Поддержка внедрению реформ в судебно-правовой системе Армении" и "Укрепление национального потенциала для эффективного предотвращения и борьбы с экономическими преступлениями в Армении", совместно финансируемых Европейским Союзом и Советом Европы в рамках программы "Партнерство ради надлежащего управления" и реализуемых Советом Европы.