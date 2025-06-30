Понедельник, 30 Июня 2025 13:53

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российского коллегу Сергея Лаврова не вмешиваться "во внутренние дела" Армении. Соответствующую позицию он выразил в Ереване на совместной пресс- конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

Ранее Лавров заявил, что ситуация в Армении является внутренним делом этой страны, но нападки на Армянскую Апостольскую Церковь вызывают озабоченность.

"До этой пресс-конференции успел ознакомиться с комментарием любимого коллеги - Сергея Лаврова. Информация господина Лаврова неполная и неверная. Если не ошибаюсь, он использовал выражение "борьба властей против церкви". Информация Лаврова не соответствует действительности, в Армении не ведется борьба властей против церкви. То, что он имеет в виду, подразумевает участие нескольких церковников в политической деятельности", - заявил глава МИД Армении.

При этом он заверил, что речь идет о вмешательстве нескольких священнослужителей в политические процессы, и по информации правоохранителей, "речь идет об их участии в подготовке или инициировании незаконного переворота".

"Это правовой процесс и внутренне дело Армении. Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела Армении", - посоветовал Мирзоян, адресовав аналогичный призыв российским депутатам и медиа. По его словам, они должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и больше никогда не вмешиваться в дела Армении.

Заметим, что согласно Конституции Армении, государство и Церковь отделены друг от друга. Кроме того, юрисдикция Армянской Апостольской Церкви выходит далеко за пределы Республику Армении. Заметим, что только в России проживает порядка 3 млн армян, последователей ААЦ, которые уже возмутились нападками армянского премьера на Церковь.

Напомним, что 27 июня силовые структуры Армении попытались штурмом проникнуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы задержать главу Ширакской Епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна, однако безуспешно. Верующие не позволили силовикам проникнуть в Святую Святых. Архиепископу инкриминируется призыв к свержению власти в стране. Он вины не признает. До этого под надуманным предлогом был задержан другой представитель духовенства Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба". Этому предшествовали нападки четы армянского премьера и его соратников на Армянскую Церковь.