Понедельник, 30 Июня 2025 13:11

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Армении является внутренним делом этой страны, но нападки на Армянскую Апостольскую Церковь вызывают озабоченность.

Такое заявление глава российского МИД сделал по итогам саммита Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии.

"Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю армянско-апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность", - сказал Лавров, сообщает Smotrim.ru

Он подчеркнул, что церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества. По словам Лаврова, России очень не хотелось бы, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам без серьезных оснований.

Министр иностранных дел добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы данная ситуация была как можно скорее урегулирована на основе конституции Армении, а также "на основе полного уважения прав верующих, как и других прав человека".

Напомним, что 27 июня силовые структуры Армении попытались штурмом проникнуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы задержать главу Ширакской Епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна, однако безуспешно. Верующие не позволили силовикам проникнуть в Святую Святых. Архиепископу инкриминируется призыв к свержению власти в стране. Он вины не признает. До этого под надуманным предлогом был задержан другой представитель духовенства Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба". Этому предшествовали нападки четы армянского премьера и его соратников на Армянскую Церковь.