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|Успевающих студентов защитят от отчисления: изменения в Законе о высшем образовании и науке
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|Почему Микаэл Аджапахян отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера: Адвокаты попытались ответить на этот вопрос
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|До утра будет известно решение суда об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна
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|Первопрестольный Эчмиадзин: 27 июня этого года останется днем национального позора
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|Первопрестольный Эчмиадзин: Поведение правоохранитей в духовном центре всего армянства, применение силы по отношению к гражданам предосудительно и неприемлемо
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|Дипломаты: Объявлена открытая война против нашей национальной идентичности
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|Партия "Во имя социальной справедливости" осуждает политику насилия в отношения Армянской Церкви - заявление
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|Армянские парламентарии провели в США ряд встреч
|Захарова: Наши дипломаты в Баку не могут связаться с гражданами РФ
|Кремль: Членство в ОДКБ гарантирует определенные выгоды, но решение остается только за Ереваном
|Мирзоян: Армения и ЕС сегодня сигнализируют о тех важных достижениях, зафиксированных в двусторонних отношениях
|Мэрия Еревана демонтируют экраны с изображением Самвела Карапетяна со здания ТЦ <Ташир>
|Фрески Минаса вернуться в дом -музей художника
|Мирзоян Каллас подписали соглашение об определении рамок участия Армении в операциях по управлению кризисами ЕС
|Каллас: ЕС воодушевлен мирным процессом между Ереваном и Баку, и хотел бы видеть его финализацию как можно раньше
|Вице-спикер НС и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке
|В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах при ДТП
|Греция готова к развитию отношений с Арменией в правовой сфере
|День благодарности для клиентов. IDBank
|Польша выполнила около 85% запросов Армении об оказании правовой помощи - генпрокурор РА
|Успевающих студентов защитят от отчисления: изменения в Законе о высшем образовании и науке
|Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться "во внутренние дела" Армении
|Самвел Карапетян выступил с очередным посланием из следственного изолятора
|Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна специально поместили в одну камеру, чтобы прослушивать их разговоры: Предположение адвоката
|Лавров: Нападки на Церковь в Армении вызывают озабоченность
|В словах Микаэла Аджапахяна не было состава преступления до того, как Пашинян нацелился на него: Адвокат
|Почему Микаэл Аджапахян отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера: Адвокаты попытались ответить на этот вопрос
|Глава армян Европы призвал Каю Каллас посетить Святой Эчмиадзин в рамках визита в Армению
|Ассоциация "Армянская община Болгарии" осудила нападки властей Армении на Армянскую Церковь
|Мы вернулись в 1937 год: Архиепископ Баграт Галстанян
|В кафедральном соборе Первопрестольного Святого Эчмиадзина всю неделю будет молебен за освобождение пленных, утешение скорбящих и мир на родине
|Глава МИД Армении не поехал на СМИД ОДКБ в Киргизию
|Верховный представитель ЕС проводит переговоры в Ереване
|Константин Затулин: Азербайджан никогда не был стратегическим партнером России
|Котенок: В Баку под присмотром Саурона-Эрдогана, трусливое блеяние фриков во власти в Ереване и молчание России выгнали армян из мест тысячелетнего проживания в Арцахе
|АРФД: заявление президента Франции поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему
|Президент Франции выразил поддержку проводимой в Армении повестке реформ
|Патриарх Московский и всея Руси поздравил Арама I с 30- летием интронизации
|Патриархат ААЦ Иерусалима выступил с заявлением о поддержке Католикоса всех армян Гарегина II
|В Армении опровергают сообщения о хранении ядерных отходов на территории национального парка "Дилижан"
|МЭК выразила поддержку президенту ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну
|Андраник Симонян назначен директором СНБ Армении
|Премьер-министр Армении предлагает отказаться от использования ругани в публичной среде
|Давид Ананян: конечная цель этой политической пьесы ясна: Патриарх и ААЦ
|Орден Мхитаристов Венеции выразил поддержку ААЦ и Католикосу всех армян
|Среди задержанных в результате событий вокруг Первопрестольного Эчмиадзина оказались и несовершеннолетние - офис Омбудсмена
|В США депутаты НС представили подробности армяно-азербайджанского мирного процесса
|Посол Швеции: покидаю Армению с хорошими воспоминаниямиf
|Прокуратура Армении представила доказательства вины архиепископа Микаэла Аджапахяна
|В Армении произошло землетрясение
|Архиепископ Микаэл Аджапахян арестован сроком на два месяца - адвокат
|Премьера фильма Рубена Пашиняна «Сынок, а где Евфрат?» состоялась в Тбилиси
|Бывший соратник Пашиняна доказывает наличие политической подоплеки ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна
|До утра будет известно решение суда об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна
|Армянские силовики продолжают репрессии
|Россия следит за ситуацией в армянском Эчмиадзине
|СНБ Армении вспомнила о соображениях безопасности
|Первопрестольный Эчмиадзин: 27 июня этого года останется днем национального позора
|Сати Спивакова: Прекратите "охоту на ведьм"! Не перекрывайте дорогу, ведущую к Храму!
|Первопрестольный Эчмиадзин: Поведение правоохранитей в духовном центре всего армянства, применение силы по отношению к гражданам предосудительно и неприемлемо
|АНК решительно осудил нападение силовиков на Святой Эчмиадзин
|Михаил Саакашвили заявил, что Армения уже подписала мирное соглашение
|Очередное обвинение Пашинянa в адрес Элсетей - очередная ложь
|Дипломаты: Объявлена открытая война против нашей национальной идентичности
|Архиепископ Микаэл Аджапахян "сдался" Следственному комитету
|Посол ИРИ: Визит Масуда Пезешкиана в Армению будет организован до конца лета
|Партия "Во имя социальной справедливости" осуждает политику насилия в отношения Армянской Церкви - заявление
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
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|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
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|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
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