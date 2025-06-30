Понедельник, 30 Июня 2025 10:35

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав МИД ОДКБ, которая состоится сегодня в Киргизии. Об этом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Она подчеркнула, что позиция Еревана по взаимодействию не претерпела изменений, и армянская сторона не примет участия в сегодняшних работах военного союза.

Напомним, что Армения бойкотирует мероприятия, проводимые в рамках ОДКБ. В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед РА, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности.