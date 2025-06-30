Понедельник, 30 Июня 2025 10:24

АрмИнфо. Президент Армерии Ваагн Хачатурян 29 июня провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Хачатурян на встрече подчеркнул, что сегодня Армения встала на путь, который в общем плане можно назвать путем демократии, и в этом плане сотрудничество с Европейским союзом очень важно.

"Могу сказать, что наше сотрудничество успешное, которое охватывает все сферы нашей жизни на политическом, экономическом, социальном, парламентском и местном уровнях. Мы также высоко ценим поддержку Европейского союза, которая оказывается Армении в противостоянии внешнеполитическим вызовам", - отметил Хачатурян.

В свою очередь Каллас отметила, что рада посетить Армению и что в ЕС, придают большое значение тесному сотрудничеству Еревана с Брюсселем и заинтересованы в установлении стабильного мира на Южном Кавказе.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов многопланового сотрудничества Армения-Европейский союз. Хачатурян представил приоритеты внешней политики Армении, подчеркнув, что страна твердо следует по пути установления мира в регионе и построения добрососедских отношений со всеми соседними странами.

Были отмечены реформы, реализованные в Армении в последние годы в сферах правосудия, борьбы с коррупцией, а также развития и становления демократических институтов, и полученная в этом направлении международная поддержка.

Участники встречи подчеркнули последовательные усилия, предпринимаемые властями Армении в направлении становления государственных и политических институтов.

Собеседники также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сфере энергетики, в частности, возобновляемой и "зеленой" энергетики, подчеркнув важность продвижения сотрудничества Армения-ЕС в этом направлении и формирования новых инициатив.

Каллас по итогам встречи с Хачатуряном в своем микроблоге в Твиттер (Х), в частности, написала: "Рада быть в Армении и встретиться с президентом Армении Хачатуряном. Мы обсудили углубление отношений между ЕС и Арменией, поддержку реформ со стороны ЕС и укрепление устойчивости и процветания. Это ключ к обеспечению мира и стабильности в регионе".

Вчера же Каллас посетила штаб-квартиру миссии ЕС в Армении (EUMA) в Ехегнадзоре.

"Большая честь принимать Верховного представителя Каю Каллас в штаб квартире EUMA чтобы проинформировать ее о деятельности миссии и последних событиях на местах. EUMA развернута для поддержки усилий ЕС по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Спасибо, Кая Каллас, за Ваш визит", - говорится в сообщении миссии в Твиттер в этой связи.

Напомним, что глава дипломатии ЕС находится в Армении с двухдневным визитом. Сегодня запланированы ее встречи встреча Каллас с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном.