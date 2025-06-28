Суббота, 28 Июня 2025 14:27

АрмИнфо. Патриархат Армянской Апостольской церкви Иерусалима выступил с заявлением о поддержке Католикоса всех армян Гарегина II.

"С глубоким беспокойством восприняли весть о вторжении сотрудников Службы национальной безопасности на ерриторию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Ситуация может достигнуть необратимого состояния. Призываем стороны остановиться, действовать спокойно и мирно, не создавая новой напряженности, с трезвым и сдержанным духом, иначе этот путь, если будет продолжен, приведет нас в пропасть. Необходимо уважать и Нацию, и Церковь, чтобы избежать новых и более серьезных бедствий, опасности создания новых разделительных линий и расколов в Церкви и в нашем народе", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин - это место молитвы и святилищ, образ несравненной сущности Бога, как сказал бы Нарекаци. "На протяжении столетий это было местом государственности армян, без государственных законлв, без армии и полиции. Это не только центр религиозного поклонения, но и духовная родина армян. Поэтому мы решительно осуждаем позорные и бесчестные проявления и действия последних нескольких дней против Первопрестольного Святого Эчмиадзина, армянской Святости. Мы надеемся, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин продолжит свою деятельность в соответствии с монастырскими и церковными законами, уважая законы Республики Армения, а власти Республики Армения подтвердят уважение к Первопрестольному Святому Эчмиадзину и его Патриарху. Мы выражаем нашу солидарность с Патриархом всех армян, прося о помощи Всевышнего и желая Католикосу долгих лет жизни", - отмечается в сообщении.