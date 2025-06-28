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 Суббота, 28 Июня 2025 12:12
Александр Аванесов

Орден Мхитаристов Венеции выразил поддержку ААЦ и Католикосу всех армян

Орден Мхитаристов Венеции выразил поддержку ААЦ и Католикосу всех армян

АрмИнфо.Отцы ордена Мхитаристов Венеции выразили свою поддержку Армянской Апостольской Церкви и Католикосу всех армян Гарегину II.

"В течение столетий Армянская Церковь во главе со своими Патриархами, с патриотическим духом и самопожертвованием, вела армянский народ, преодолевая темные и бурные катаклизмы истории, обеспечивая выживание армянского народа, несмотря на свирепость его врагов. Первопрестольный Святой Эчмиадзин представляется армянам всего мира как колыбель веры, маяк надежды, опора для выживания и гарантия стабильности.  С нашими постоянными молитвами мы обращаемся к Всеспасителю, прося, чтобы он сохранил непоколебимым Патриарший престол Всех Армян, его Святейшество Католикоса и армянский народ. Всемогущий Боже, спаси нас от зла и всех его спутников", - говорится в заявлении.

Отметим, что в последнее время Армянская Апостольская церковь и ее духовенство оказались "под прицелом" властей, которые продолжают оказывать давление на ААЦ и ее предводителя - Католикоса всех армян Гарегина II,  которого премьер-министр РА Никол Пашинян обвиняет в нарушении обета безбрачия, требуя его отставки. 

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