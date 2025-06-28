Суббота, 28 Июня 2025 11:50

АрмИнфо. Председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян и члены группы дружбы Армения-США Арусяк Джулакян, Мария Карапетян и Гегам Назарян, находящиеся в Вашингтоне с рабочим визитом, встретились с председателем комитета Демократического партнерства Палаты представителей (HDP) Верном Бьюкененом и вице-председателем комитета Дина Титус.

Как передает пресс-служба армянского парламента, Саркис Ханданян поблагодарил конгрессменов за важную роль HDP в развитии парламентской демократии в Армении и подчеркнул важность продолжения этого сотрудничества и необходимость обмена опытом по ряду сфер.

В ходе встреч парламентарии представили подробности армяно-азербайджанского мирного процесса и переговоров по нормализации армяно-турецких отношений.