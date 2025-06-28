Суббота, 28 Июня 2025 11:45

АрмИнфо. Ереванский суд первичной инстанции утром 28 июня принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Об этом журналистам заявил член Группы защиты архиепископа Ара Зограбян.

По его словам, судья Масис Мелконян также ограничил контакты архиепископа, за исключением близких родственников и адвокатов. Зограбян подчеркнул, что сторона защиты обжалует это решение. По предварительной информации, Аджапахяна переведут в уголовно-исправительное учреждение Нубарашен. "Архиепископ был готов к такому развитию событий", - заявил Зограбян, добавив, что предъявленные архиепископу обвинения абсолютно безосновательны и незаконны. Он указал также на то, что судья был несвободен в принятии решения.

В свою очередь, другой адвокат Ерем Саркисян чуть ранее сообщил журналистам о состоянии здоровья своего подзащитного. По его словам, архиепископ заявил на судебном заседании, что если он все же будет арестован, в любом случае будет благодарен Богу за то, что проходит очередное испытание. Адвокат заметил, что само ходатайство об аресте является дискриминационной мерой, особенно с учетом того, что Аджапахян добровольно явился в Следственный комитет, а значит, не скрывался.

Отметим, что архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад. В армянском сегменте армянских социальных сетей ранее появилось сообщение о том, что тогда правоохранительные органы, изучая это интервью, пришли к выводу, что в заявлениях Аджапахяна отсутствует состав преступления, однако теперь сторона обвинения изменила свою позицию.

Напомним, что накануне с раннего утра сотрудники Службы национальной безопасности попытались задержать архиепископа в резиденции Католикоса всех армян Гарегина II , однако в результате оказанного сопротивления со стороны священников и прихожан они не решились на проведение операции по задержанию. Позднее сам архиепископ покинул резиденцию и направился в Ереван, заявив о готовности явиться в Следственный комитет РА.