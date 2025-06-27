Пятница, 27 Июня 2025 20:45

АрмИнфо.Сегодня, 27 июня 2025 года, при попытке реализации решения о задержании архиепископа Микаэла Аджапахяна (Геворга Арташеса Аджапахяна) на территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина было зафиксировано скопление граждан. Об этом сказано в сообщении Службы национальной безопасности Армении

С учетом соображений безопасности и в целях предотвращения возможного и преднамеренного обострения ситуации Служба национальной безопасности и Полиция Республики Армения приняли решение об отходе с территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Служба национальной безопасности Республики Армения призывает всех граждан воздержаться от обострения ситуации и не препятствовать законным действиям правоохранительных органов.

СНБ настоятельно рекомендовала архиепископу Микаэлу Аджапахяну не уклоняться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе Службы национальной безопасности. (Известно, что архиепископ сам явился в Следком Армении - Ред.)

СНБ продолжает выполнять свои функции, определенные законом, обеспечивая поддержание общественного порядка и безопасности. Любое воспрепятствование законным действиям правоохранительных органов будет подлежать правовой оценке.