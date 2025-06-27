Пятница, 27 Июня 2025 19:40

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс (АНК), руководимый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, решительно осуждает беспрецедентное нападение, совершенное властями Республики Армения на резиденцию Армянской апостольской церкви в Святом Эчмиадзине.

<Действия полиции и Службы национальной безопасности 27 июня 2025 года, направленные против важнейшего символа духовной и национальной идентичности Армении - Первопрестольного Святого Эчмиадзина, неприемлемы и подрывают многовековые ценности и единство армянского народа.

Армянская апостольская церковь на протяжении более 1700 лет является духовным лидером армянского народа, столпом государственности и важнейшим носителем национальной идентичности. Подобные действия, осуществляемые властями, не только нарушают принцип разделения церкви и государства, гарантированный Конституцией Республики Армения, но и напрямую подрывают единство нашего народа, особенно в это кризисное время, когда национальное единство является жизненной необходимостью.

Мы глубоко обеспокоены тем, что подобные шаги властей могут быть частью более масштабной программы, направленной на принижение исторической роли Армянской церкви и подрыв национальных ценностей. Эти действия, осуществляемые с помощью насильственной силы и давления, напоминают нам о самых тяжелых страницах нашей истории и являются неприемлемыми в демократическом государстве.

Армянский национальный конгресс призывает немедленно прекратить все действия против Армянской апостольской церкви, уважать Конституцию Республики Армения и независимость церкви.

АНК призвал воздерживаться от любых посягательств на национальные святыни и духовные ценности.

В заявлении содержится призыв к гражданам Армении, духовенству и международному сообществу объединиться в защиту Армянской апостольской церкви и ее святых мест.

Армянский национальный конгресс заявляет, что он стоит на стороне Армянской апостольской церкви и будет решительно защищать наше национальное духовное наследие. <Мы призываем всех соотечественников объединиться в этой борьбе за достоинство и единство нашей нации>, - говорится в заявлении АНК