Пятница, 27 Июня 2025 19:24

АрмИнфо.Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил на своей страничке в Фейсбук, что Армения уже подписала мирное соглашение с Турцией, открывает границу и посольство. <Он (Пашинян) также требует вывода российской армии из страны и ареста главного пророссийского олигарха страны.

Азербайджан уже вышел из сферы влияния России, подчеркнул Саакашвили.

<В сложившейся ситуации Грузия остается совершенно вне игры, что таит в себе крайнюю опасность>, -отметил экс-президент.