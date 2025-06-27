Пятница, 27 Июня 2025 19:06

АрмИнфо. Компания <Электрические сети Армении> (ЭСА) распространила заявление, в котором поясняет, что перебои электроснабжения, зафиксированные 25 июня во время официального открытия торгового центра Homplex (на котором присутствовал Пашинян), не относится к зоне их ответственности.

В заявлении, в частности, отмечается: <Homplex получает питание по двум линиям, ни одна из которых не принадлежит компании ЭСА: одна линия принадлежит компании <Каритас>, другая - Комитету государственных доходов Армении. Несмотря на то, что компания не несла обязательств по устранению аварии, учитывая важность проблемы, в устранении неисправности были задействованы 4 ремонтные бригады ЭСА.

Кроме того, сегодня, 27 июня, в 13:54, во время событий в Первопрестольном Святом Эчмиадзине также произошло отключение электроэнергии, в результате чего без света остались около 40% Еревана, а также часть города Аштарак. Причиной отключения стала авария на подстанции <Шаумян-2> 220 кВ, принадлежащей компании <Высоковольтные электрические сети>. Эта ситуация также находится вне зоны ответственности ЭСА.

Отметим, что Пашинян, присутствующий при открытии очередного <мола> не преминул, в оправдании своей войны с Элсетями и его собственником, и в стремлении <национализировать> компанию, обвинить ее в очередном примере <плохой работы>.