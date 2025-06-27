Пятница, 27 Июня 2025 18:43

АрмИнфо. Непрекращающиеся, разнузданные в последние дни нападки властей направлены не только против Его Святейшества Патриарха или любого священнослужителя, но и, по сути, являются открытой войной против нашей национальной идентичности, единства и святынь и являются неприкрытым прямым ударом по основам нашей государственности. Об этом говорится в заявлении Всеармянского совета дипломатов.

<Сегодня действующее руководство Армении попыталось сделать то, что нашим врагам не удавалось сделать на протяжении столетий. Тем не менее, несмотря на открытые шаги властей, направленные на то, чтобы унизить верующей армянский народ и разжечь гражданский конфликт, подавляющее большинство наших людей во всем мире однозначно поддерживает Первопрестольную Церковь и наши духовные ценности.

<Подтверждая свою неизменную поддержку Армянской Апостольской Святой Церкви, Всеармянский совет дипломатов призывает все национальные и прогосударственные силы срочно разработать и ввести в действие специальный политический инструментарий, который обеспечил бы объединение народа, внутреннюю солидарность и конституционализм в стране и сформировал бы новое правительство. Сейчас как никогда важно требуется высокий уровень личной ответственности от каждого из нас. Молчание больше не приемлемо>, - говорится в заявлении дипломатов, в числе которых те, кто сам подал в отставку из-за антинациональной политики нынешних властей Армении.