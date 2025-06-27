Пятница, 27 Июня 2025 18:16

АрмИнфо. Посол Ирана в Армении Мехди Собхани сообщил, что визит иранского президента Масуда Пезешкиана в Армению будет организован до конца лета, если ничего не помешает.

"Даже в такой напряженной ситуации я встречался с представителями МИД и уполномоченных структур, чтобы обсудить планирование визита. Мы обменялись списком документов, которые могут быть подписаны во время визита президента. Также сейчас мы обсуждаем все программы, которые запланированы в рамках визита президента. Если получится, то визит будет организован летом. Независимо от того, будет война или нет, жизнь продолжается", - сказал он на пресс-конференции в Ереване 27 июня.

Он также поблагодарил армянские власти за содействие в перемещении граждан ИРИ в страну, через сухопутные границы РА.