Пятница, 27 Июня 2025 17:58

АрмИнфо. Официальный визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Китай завершился рабочим обсуждением в посольстве Армении в Пекине.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, визит ознаменовался продуктивными обсуждениями и договоренностями, открывающими новые важные перспективы для углубления партнерства между Арменией и Китаем.

В рамках официального визита в Пекин Мирзоян также встретился с Генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Республикой Армения и ШОС, выразив обоюдное удовлетворение по поводу сложившегося активного диалога и уже достигнутых в статусе страны-партнера результатов.

Мирзоян подчеркнул позицию Республики Армения в отношении расширения вовлеченности в рамках организации. Он отметил, что подходы Республики к установлению мира на Южном Кавказе также основаны на тех фундаментальных принципах, которые лежат в основе создания ШОС, в том числе на уважении территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Стороны подчеркнули важность расширения региональной взаимосвязанности и укрепления экономических связей в нынешних условиях. В этом контексте министр Мирзоян упомянул проект <Перекресток мира>, разработанный правительством Армении, который уже получил положительные отзывы со стороны ряда государств-членов ШОС.