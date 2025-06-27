Пятница, 27 Июня 2025 17:20

АрмИнфо. В Армении 66,8% респондентов считают задержанного в Ереване российского бизнесмена армянского происхождения, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна политическим заключенным. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Северное сияние".

Среди политзаключенных, согласно респондентам член Республиканской партии Армен Ашотян (20,1%), член Национального демократического полюса Варужан Аветисян (4,1%), лидер "Священной борьбы" архиепископ Баграт Галстанян (3,7%), Вардан Гукасян (3,3%), а также удерживаемый в Баку меценат Рубен Варданян (2,5%).

Большинство респондентов в Армении также негативно расценили задержание Карапетяна в Армении. Так, 57,9% опрошены абсолютно негативно расценили задержание, 19,2% - скорее негативно, 4,8% - скорее позитивно и лишь 11,7% полностью поддержали эти действия властей Армении в отношении бизнесмена, еще 6,4% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 23 июня по 25 июня этого года, объем выборки составил 1000 человек, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию.