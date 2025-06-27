Пятница, 27 Июня 2025 16:42

АрмИнфо. Первопрестольный Эчмиадзин призывает граждан страны не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и продолжать оказывать поддержку всеми законными способами. Об этом говорится в заявлении Первопрестольного Эчмиадзина.

В нем, в частности, напоминается, что утром 27 июня силы правопорядка, войдя на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, предприняли попытку задержать предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна, прибывшего в

Первопрестольный Святой Эчмиадзин в качестве координатора Высшего духовного совета.

"Несмотря на то, что архиепископ Микаэл выразил готовность отправиться в Следственный комитет и пытался сесть в машину с представителями правоохранительного органа, присутствовавшие граждане и священнослужители возвысили голос в знак протеста, увидев большой поток сотрудников СНБ и полиции в масках. Поведение сотрудников правоохранительных органов в духовном центре всех армян, применение силы против граждан предосудительно и неприемлемо. Архиепископ Микаэл, несмотря на то, что не был должным образом уведомлен, принял решение и, не уклоняясь от предъявленного требования, отправится в Ереван, чтобы явиться в Следственный комитет. Первопрестольный Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и продолжать оказывать поддержку всеми законными способами"? - говорится в заявлении.