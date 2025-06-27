Пятница, 27 Июня 2025 15:28

АрмИнфо. Союза армян России выступил с заявлением в поддержку Армянской Апостольской Церкви.

"Члены Совета САР, представляющие трёхмиллионную армянскую общину России, считают постыдным преследование со стороны властей Армении Армянской Апостольской Церкви", - говорится в заявлении.

В САР подчеркнули, что такого позора в истории армянского народа ещё не было.

В Союзе подчеркнули, что Пашинян своими провокационными действиями против церкви, бизнеса, диаспоры пытается уничтожить всё, на чём зиждется человеческая сущность.

"Это делается для того, чтобы до выборов 2026 года не дошла ни одна сила, представляющая армянский народ с его вековыми духовными и моральными ценностями, гордостью и честью. Мы призываем правительство Армении, правоохранительные органы соблюдать Конституцию страны и не превышать свои полномочия.

Армяне сохранились как народ и предстали перед миром нацией с высоким человеческим потенциалом во много благодаря нашей церкви и духовенству, в самые сложные исторические времена заменявшим собой государство.

Сегодня пришло время армянскому народу встать плечом к плечу на защиту древнейшей христианской Армянской Апостольской Церкви, чадами которой были наши отцы, деды и прадеды. Чадами которой являемся мы и будут наши дети, вне зависимости от места проживания", - подчеркнули в САР.

Ранее спецназ Службы нацбезопасности Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы задержать главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Как заявил юрист Ара Зограбян, следователь СК вынес решение о задержании главы Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна, а потом его поведут на арест.

Во дворе резиденции Первопрестольного произошла потасовка между полицейскими и священниками, которые не позволили силовиками ворваться в резиденцию Католикоса и забрать архиепископа. Последние покинули Эчмиадзин ни с чем.

Уголовное дело возбуждено 17 июня с.г., на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти у насильственному свержению конституционного строя, продолжил он.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.