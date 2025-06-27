Пятница, 27 Июня 2025 15:22

АрмИнфо. Защитник прав человека Анаит Манасян следит за информацией, распространяемой в СМИ и социальных сетях, и считает ситуацию в Первопрестольном Святом Эчмиадзине тревожной с точки зрения общественной солидарности.

Государственная власть имеет исключительное значение в регулировании общественной жизни. В то же время Армянская Апостольская Церковь играет ключевую роль в реализации права на свободу совести и вероисповедания многих граждан.

Защитник прав человека подчеркивает, что как сохранение общественного порядка, так и обеспечение религиозных свобод возможны исключительно при наличии общественной солидарности.

Поэтому Защитник призывает к максимальной сдержанности при решении возникших вопросов, сохраняя ценности взаимного уважения, верховенства закона, учитывая ключевой характер общественной солидарности и толерантности.

Дальнейшее обострение ситуации может привести к необратимым последствиям, и это обстоятельство должен учитывать каждый.

Отметим, что сегодня армянские силовики, Полиция и СНБ (в масках) взяли в кольцо территорию Святого Эчмиадзина и провели попытку задержания главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Собравшиеся верующие не позволили силовикам провести эту незаконную и беспрецедентную в истории Армении акцию. Более того по словам юристов, силовики даже не предъявили необходимых для задержания документов.