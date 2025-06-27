Пятница, 27 Июня 2025 13:34

АрмИнфо. Главный редактор телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее сегодня вокруг Первопрестольного Святого Эчмиадзина, призвав армян к действиям.

"Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у Католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы - как это уже случалось в нашей истории", - вопрошала Симоньян.

Ранее спецназ Службы нацбезопасности Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина. Как заявил юрист Ара Зограбян, следователь СК вынес решение о задержании главы Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна, а потом его поведут на арест.

Во дворе резиденции Первопрестольного произошла потасовка между полицейскими и священниками, которые не позволили силовиками ворваться в резиденцию Католикоса.

Уголовное дело возбуждено 17 июня с.г., на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти у насильственному свержению конституционного строя, продолжил он.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.