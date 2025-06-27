Пятница, 27 Июня 2025 11:40

АрмИнфо. Спецназ Службы нацбезопасности (СНБ) Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина. Присутствующих во дворе журналистов силовики вывели.

<Дорогие, все духовенство Армении готово к аресту. Мы все в Первопрестольном Святом Эчмиадзине>, - написал иеромонах Асогик Карапетян в соцсети. <Либо вы всех нас заберете, либо вынесете наши тела>, - отметил он.

Немногим ранее юрист Ара Зограбян сообщил, что следователь СК вынес решение о задержании главы Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна, а потом его поведут на арест.

Уголовное дело возбуждено 17 июня с.г., на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти у насильственному свержению конституционного строя, продолжил он.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.