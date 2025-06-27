Пятница, 27 Июня 2025 10:54

АрмИнфо. Следственный комитет Армении сообщает, что запись в сети Интернет, приписываемая премьеру Николу Пашиняну, в котором он даёт распоряжения правоохранителям "во что-бы то ни стало за неделю упрятать за решётку архиепископа Баграта Галстаняна", фальшивка и создана с помощью искусственного интеллекта.

Отметим, что соратники арестованного архиепископ Баграта настаивают на проверке подлинности опубликованных СК аудиозаписей, содержащих якобы разговоры о планах взрывов, убийств и других террористических действий.

"Запись, опубликованная в Интернете 26 июня 2025 года, содержит явные фактические данные о том, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, с целью наступления правовых последствий разместила в Интернете поддельную запись, созданную с использованием искусственного интеллекта, под названием "Специальное указание Никола Пашиняна начальникам СНБ и следствия", в которой премьер-министр Республики Армения якобы дает указания руководителям правоохранительных органов Республики Армения по конкретным уголовным производствам.

На основании полученного из Генеральной прокуратуры Республики Армения сообщения в Главном следственном управлении Следственного комитета Республики Армения возбуждено уголовное дело по статье 364, части 2, пункту 2 Уголовного кодекса Республики Армения (компьютерный подлог группой лиц по предварительному сговору).

Ведется предварительное следствие.

Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия по установлению лиц, совершивших компьютерное мошенничество, и даче уголовной оценки их действиям", - говорится в сообщении.

Следственный комитет предостерегает от практики распространения компьютерного мошенничества с использованием современных технологий, введения в заблуждение общественности и распространения дезинформации.

Напомним, что в аудиозаписи Пашинян якобы дает распоряжение СНБ, как можно быстрее схватить этого Баграта Србазана и его нескольких сторонников, а также несколько "заметных дашнаков "Всех запираете по обвинению в госперевороте. Вы методы лучше меня знаете, оружие, предметы повезите, подбросьте, снимайте, покажем по общественному каналу, голосом этого Баграта звукозаписи сделайте, пусть народ увидит и поверит, что они якобы на меня покушение пытались совершить.

Заодно мафию Гарегина напугаем. Пусть и они знают, что и на них запросто сможем сделать. Таширский Само вам, как свидетельство. Вам на исполнение этого приказа есть одна неделя. Звукозаписи, всё дела сделайте, и приступайте к делу - говорится в аудио.