Пятница, 27 Июня 2025 10:49

АрмИнфо.Председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян и члены группы дружбы Армения-США Арусяк Джулакян, Мария Карапетян и Гегам Назарян, находящиеся в Вашингтоне с рабочим визитом, провели ряд встреч в Палате представителей США.

Как передает пресс-служба НС РА, делегация встретилась с конгрессменами Кэрол Миллер, Ким Янг, Робертом Адерхолтом и Делией Рамирес.

В ходе встреч была подчеркнута важность подписанного в январе этого года соглашения между Арменией и США о стратегическом партнерстве, а также необходимость постоянного развития и углубления активных межпарламентских связей.

Депутаты Национального Собрания РА представили конгрессменам подробности армяно-азербайджанского мирного процесса и готовность Армении подписать мирное соглашение в кратчайшие сроки, возможности для разблокирования региональных транспортных и экономических коммуникаций, проект правительства Армении "Перекресток мира".

Обе стороны подчеркнули необходимость установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе