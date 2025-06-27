Пятница, 27 Июня 2025 10:41

АрмИнфо. Задержание и заключение под стражу сроком на два месяца архиепископа Армянской Апостольской Церкви - настоящий позор! Об этом написал на своей странице в Фейсбук член Бюро АРФД, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян.

При этом Папазян уверен, что данное задержание под надуманным предлогом является символом радикализации режима Никола Пашиняна.

"Многих протестующих обыскивали, задержанили, осудили. Эти уголовные дела после поездки Пашиняна в Анкару и встречи с Эрдоганом. Поддерживаю архиепископа Баграта, членов АРФД и несправедливо посаженных в тюрьму сторонников "Священной борьбы".

Я знаю, что эта позиция может заставить Никола Пашиняна запретить мне снова въезд в Армению, но в жизни надо проявлять мужество и осуждать несправедливость", - добавил дашнакцакан.

25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения якобы планировали теракты в Армении. В планировании по утверждению СК участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот.