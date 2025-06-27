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АрмИнфо. Задержание и заключение под стражу сроком на два месяца архиепископа Армянской Апостольской Церкви - настоящий позор! Об этом написал на своей странице в Фейсбук член Бюро АРФД, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян.
При этом Папазян уверен, что данное задержание под надуманным предлогом является символом радикализации режима Никола Пашиняна.
"Многих протестующих обыскивали, задержанили, осудили. Эти уголовные дела после поездки Пашиняна в Анкару и встречи с Эрдоганом. Поддерживаю архиепископа Баграта, членов АРФД и несправедливо посаженных в тюрьму сторонников "Священной борьбы".
Я знаю, что эта позиция может заставить Никола Пашиняна запретить мне снова въезд в Армению, но в жизни надо проявлять мужество и осуждать несправедливость", - добавил дашнакцакан.
25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения якобы планировали теракты в Армении. В планировании по утверждению СК участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот.
|Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее сегодня вокруг Святого Эчмиадзина, призвав армян к действиям
|Пашинян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>
|Я не угроза этой стране, основная угроза сидит в правительствe: Аджапахян вышел к правоохранителям
|Спецназ СНБ Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина
|СК Армении намерен ходатайствовать об аресте Микаэла Аджапахяна: Юрист
|Мы имеем дело не с естественным ходом правовых процессов, а с управляемым и умышленным авторитарным механизмом: Давид Ананян
|Сейран Оганян: главная задача дня - не допустить установления в стране окончательной диктатуры
|СК Армении заявляет, что распространенная в СМИ запись, приписываемая Пашиняну, - фальшивка
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|Формируется группа защиты архиепископа Микаела Аджапахяна
|План действий по либерализации визового режима будет представлен на утверждение государствам-членам ЕС
|Армения и США отмечают необходимость установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе
|Депутат НС Армении поднял на сессии ПАСЕ вопрос о военнопленных
|Лукашенко коснулся отсутствия делегации Армении на IV Евразийском экономическом форуме в Минске
|Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции осудил задержание архиепископа Баграта
|Адвокатская группа: по делу Самвела Карапетяна установлена новая <планка> в нарушении закона
|Арарат Мирзоян убежден: Ереван и Пекин могут поднять отношения, имеющие стратегический характер, на новый уровень
|Замглавы МИД Армении о существующем формате членства в ОДКБ: Так долго не может продолжаться
|Баграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписей
|В МИД опровергли слухи о том, что лидеры Армении и Турции обсуждали вопрос о переселении азербайджанцев в Армению
|В Армении увеличивают квоту на вылов сига в озере Севан
|Плановые отключения электроэнергии 27 июня
|Захарова выразила признательность властями государств, в том числе и Армении за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля
|Генсек МИД Армении встретился с замглавы Мюнхенской конференции по безопасности
|Прокуратура возбудила уголовное дело против главы Ширакской епархии ААЦ
|Посол Армении провел переговоры с членами группы дружбы Франция-Армения
|В НДП призвали международное сообщество дать оценку действиям "коллаборационистского режима" в Армении
|СК: в рамках дела о попытке захвата власти арестованы уже 15 человек
|Турецкие СМИ ошеломлены тратами супруги армянского премьера на курорте в Анталье
|Зампред АНК: Освобождение Армении от "власти" четы Пашиняна стало одной из основных гарантий обеспечения национальной безопасности
|Генсек МИД Армении обсудил с коллегой из Германии вопросы повестки двустороннего сотрудничества
|Армянский кабмин выделил еще 600 миллионов драмов на продолжение программы обеспечения жильем семей с детьми
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Ко дню азербайджанских ВС фонд Гегард опубликовал доклад о зверствах их армии
|Пашинян предложил представить к госнаграде силовиков, задержавших накануне служителей Армянской церкви
|Политолог: в Армении нет спокойной недели уже 7 лет
|С 12 августа по 3 октября 2025 года включительно в Армении будут объявленые сборы резервистов
|Раффи Ованнисян: если осуждение не дойдет до сути, горе нам и нашему золотому наследию
|Пашинян пригрозил Католикосу выдворением из Патриархата, а "агента КГБ" Левона Тер- Петросяна назвал "трусливым человеконенавистником"
|В Армении обсуждены возможности усиления потенциала Антикоррупционного комитета
|Главы МИД Армении и ОАЭ коснулись усилий по обеспечение мира на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
|В правительстве Армении обсуждены подходы относительно реконструкции столичного района Конд
|Верховный духовный совет назвал задержания архиепископа Баграта и сторонников движения "Священная борьба" политизированным
|Лидер протестного движения "Священная борьба" арестован сроком на два месяца
|Бизнесмен Карапетян пообещал положить конец расколу в армянском обществе
|Движение "Священная борьба" назвала имена 12 из 14 задержанных граждан
|Политолог: Армения становится акционерным обществом с турецкими, американскими и азербайджанскими акциями
|Адвокат: лидеру протестного движения грозит от 12 до 15 лет лишения свободы
|Священная борьба: Так называемый <план переворота> оказался годовалым, власти обвиняют оппозицию на основе старого и нереализованного документа
|Оппозиционер: СК утратил всякую самостоятельность
|Оружие - легальное, патроны - стреляные: Депутат о том, что выдает СК в пользу версии о готовящемся теракте
|Пресс-секретарь Пашиняна: человеконенавистническое чудовище, скрывающееся под маской священнослужителя, раскрывает свое истинное лицо
|Адвокат: те факты, которые распространил СК, не соответствуют действительности
|Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Российской Федерации
|Восстановлен ущерб, причиненный государству в размере $1 млн
|Директор компании избежал уголовного преследования выплатив причиненный государству ущерб - Генпрокуратура Армении
|Замглавы МИД Армении провел переговоры с чиновниками из ЕС
|Медиаэксперт предостерег армянских пользователей от использования азербайджанского приложения Contact Finder
|Информационное издание News.am подало гражданский иск против спикера Парламента Армении Алена Симоняна по факту клеветы
|Левон Тер-Петросян и Гарегина II поговорили <о развязанном Пашиняном сведении счетов с Самвелом Карапетяном>: Арман Мусинян
|Читать больше
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