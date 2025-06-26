Четверг, 26 Июня 2025 21:23

АрмИнфо. Сегодня судья Апелляционного уголовного суда Армении по делу Самвела Карапетяна установил новую <планку> в нарушении закона. Об этом говорится в заявлении адвокатской группы Карапетяна.

<Известный бизнесмен и меценат Самвел Карапетян находится под арестом явно необоснованным и незаконным решением от 18 июня 2025 года. Апелляция группы адвокатов была назначена на рассмотрение самого низкорейтингового судьи Армена Даниеляна 20 июня 2025 года. На основании вышеизложенных и других обстоятельств 23 июня 2025 года группа адвокатов Самвела Карапетяна подала ходатайство об отзыве апелляции.

За этот короткий промежуток времени в полной мере раскрылось, что все было сделано для того, чтобы апелляцию по незаконному задержанию Самвела Карапетяна рассматривал только Армен Даниелян>, - говорится в заявлении.

Отмечается, что Армен Даниелян, который был обязан немедленно прекратить производство по делу, специально бездействовал. Затем прокуратура подает апелляцию, в то время как ходатайство следователя было полностью удовлетворено, то есть при отсутствии вопроса об апелляции была подана апелляция.

<Все это было сделано исключительно для того, чтобы Армен Даниелян мог продолжать быть судьей, рассматривающим жалобу любой ценой. При этом Армен Даниелян не ограничился этим. Сегодня судья Апелляционного уголовного суда направил постановление, которым принял к производству жалобу прокурора, но и установил новую планку: жалоба правозащитной группы на нарушение закона, в отношении которой было подано ходатайство об отклонении, также была принята к производству.

При этом защите был предоставлен всего 1 день для изложения своих позиций, а дата публикации судебного акта была назначена на 4 июля 2025 года.

Незаконное задержание Самвела Карапетяна, позорный процесс его обжалования и поведение государственных органов делают очевидным и прямым наличие политического преследования для любого беспристрастного наблюдателя.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не

признает.