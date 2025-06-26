Четверг, 26 Июня 2025 20:46

АрмИнфо. Этот визит и эти переговоры - хорошая возможность стать более понятными и предсказуемыми партнерами друг для друга. Об этом на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сказал глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, в своей приветственной речи министр иностранных дел Китая Ван отметил, что Пекин высоко ценит тот факт, что с момента своего назначения Мирзоян активно поддерживал и содействовал развитию отношений между Китаем и Арменией.

<Китай и Армения являются древними цивилизациями с богатой историей и глубокими культурными основами. Наши связи восходят к глубокой древности, а древний Шелковый путь свидетельствует о дружбе и сотрудничестве между нашими народами. Независимо от изменений международной и региональной обстановки, мы всегда сохраняли взаимное уважение, доверие и взаимовыгодное сотрудничество, благодаря чему наши отношения поступательно развиваются.

Наше сотрудничество во всех областях дало положительные результаты, особенно после того, как наши страны стали партнерами в рамках инициативы <Один пояс, один путь>. Благодаря этой инициативе наше сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере, продолжает достигать новых высот. Китай стал одним из ключевых торговых партнеров Армении. В прошлом году наш товарооборот значительно вырос, а за первые четыре месяца этого года рост составил 58%, что является редким показателем среди китайских партнеров и говорит о большом потенциале для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Китайские инвестиции в вашу страну также приветствуются.

Ряд китайских брендов широко распространены в Армении, а известная армянская продукция обогащает повседневную жизнь китайских потребителей. Углубляются и наши гуманитарные связи: между нашими странами уже действует прямое авиасообщение, а политика безвизового режима продолжает способствовать более тесным связям между нашими народами.

Мы готовы укреплять нашу дружбу, углублять доверие и расширять сотрудничество вместе с Арменией на благо развития наших двух стран>, - отметил Ван И.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, поблагодарил за приглашение