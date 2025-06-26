Четверг, 26 Июня 2025 19:24

АрмИнфо. Разговоры о том, что лидеры Армении и Турции обсуждали вопрос о переселении азербайджанцев в Армению, не соответствует действительности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян в ходе брифинга 26 июня.

Он отметил, что повестка встречи охватывала вопросы двусторонних отношений, а также региональные темы, касающиеся Южного Кавказа и Ближнего Востока. В этом ключе замминистра сообщил, что по ряду тем позиции сторон близки.

На просьбу раскрыть, что обсуждалась в контексте урегулирования армяно-азербайджанских отношений, Костанян отметил, что в общей сложности говорилось о транспортных коммуникациях и документе по урегулированию отношений.

<Для двух сторон открытие транспортных коммуникаций, в том числе железной дороги, очень важно. Не секрет, что Турция стремится улучшить свои каналы до Центральной Азии, а для Армении, не имеющей выхода к морю, - открытые границы имеет жизненное значение>, - подметил замглавы МИД.

Он рассказал также, что в ходе встречи премьер Армении Никол Пашинян представил Реджепу Тайипу Эрдогану проект правительства <Перекресток мира>. В этой связи Костанян заметил, что турецкая сторона считает конструктивными предложения Армении, касающиеся коммуникаций. При этом он подчеркнул, что позиция Армении остается неизменной: все открытые коммуникации по территории нашей страны должны находиться под юрисдикцией и суверенитетом Республики Армения.

<Мы положительно оцениваем переговоры, которые прошли в Турции. И надеемся, что те договоренности, которые мы достигли с турецкой стороной, будут реализованы>, - сказал он. Отвечая на вопрос относительно приглашения президента Турции в Армению, замминистра рассказал, что Никол Пашиняна пригласил Эрдогана в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества, который планируется провести в столице весной 2026г.