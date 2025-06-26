Четверг, 26 Июня 2025 17:47

АрмИнфо. Возбуждено уголовное дело в связи с заявлениями главы Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапаняна о якобы <военном перевороте в стране>. Как сообщили 24News в Генеральной прокуратуре, производство было начато 17 июня 2025 года.

<Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса, которая подразумевает публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя>,-сообщили в структуре.

24News связался с предводителем Ширакской епархии архиепископом Микаэлом Аджапаняном, который отметил, что не знает о возбуждении уголовного дела? <Чего вы хотите сейчас, вы хотите, чтобы арестовали? У меня нет комментариев. Я не в курсе, меня не приглашали в следственный орган>, - сказал он.

Отметим, что основанием для возбуждения уголовного дела якобы послужило то, что Генеральная прокуратура посчитала, что в различных интервью архиепископа якобы высказывались мысли, призывающие к военному перевороту. За совершение деяния, предусмотренного вышеуказанной статьей статьей, предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что сегодня на заседании кабмина премьер Никол Пашинян предложил представить к госнаграде правоохранителей, накануне задержавших служителей Армянской Апостольской церкви.