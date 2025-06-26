Четверг, 26 Июня 2025 16:40

АрмИнфо. Посол Армении во Франции Арман Хачатрян на встрече с членами группы дружбы Франция-Армения французского парламента выразил благодарность Национальному собранию Франции и депутатам за постоянное поддержание в центре внимания вопросов, связанных с Арменией и армянским народом, а также за проявление солидарности и поддержки армянскому народу.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, Хачатрян высоко оценил постоянную приверженность председателя группы Лорана Вокье развитию сотрудничества с Арменией и решению проблем армянского народа.

По просьбе депутатов армянский дипломат рассказал о подходах Армении к установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, подписанию мирного соглашения, направленного на нормализацию отношений с Азербайджаном, процессу демаркации армяно-азербайджанской границы и разблокированию региональных коммуникаций в контексте инициативы правительства "Перекресток мира".

Хачатрян коснулся всеобъемлющей повестки дня Армения-Франция, в частности, регулярных контактов на высшем уровне, динамично развивающегося многосекторального сотрудничества между двумя странами, в том числе имеющего стратегическое значение, расширения сотрудничества, а также программ, реализуемых при поддержке Франции, которые способствуют укреплению устойчивости Армении.

Посол также рассказал о продолжающихся усилиях правительства по укреплению демократических институтов в Армении, а также углубляющемся сотрудничестве с ЕС. Были также обсуждены региональные вопросы.

Члены Группы дружбы Франция-Армения во главе с председателем Группы Лораном Вокье подтвердили приверженность Национального Собрания и Группы дружбы укреплению армяно-французской дружбы, территориальной целостности и суверенитета Армении, усилиям Еревана направленным на установление мира в регионе, и развитию стратегического партнерства Армения-Франция.