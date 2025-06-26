Четверг, 26 Июня 2025 16:29

АрмИнфо. Национальный демократический полюс (НДП) осуждает действия правоохранительных органов Армении в отношении архиепископа Баграта Галстаняна и ряда членов движения "Священная борьба", а также предъявление им серьезных обвинений.

В поступившем в АрмИнфо заявлении политической силы, отмечается, что эти регулярные незаконные действия действующей власти, которые представляются как судебный процесс, на самом деле носят явный характер политической мести, поскольку с самого начала действующий премьер-министр Армении и представители правящей политической силы руководили правоохранительными органами, делая заявления с явными политическими мотивами.

"Такое вмешательство подрывает независимость судов и принцип верховенства закона. Подобные жесткие действия правоохранительных органов не только не имеют достаточных правовых оснований, но и опираются на выводах, полученных путем искаженной процедуры и юридически крайне сомнительных и несоразмерных обвинений.

Презумпция невиновности лиц была нарушена еще до начала официального процесса в результате политических комментариев и целенаправленной пропаганды со стороны представителей власти", - говорится в заявлении НДП.

Также отмечается, что Национально-демократическая партия полна решимости продолжить борьбу за национальное достоинство, независимую государственность и свободное выражение суверенной воли народа.

"В то же время Национально-демократическая полюс подтверждает свою приверженность борьбе за демократию, верховенство закона и защиту прав человека. Мы призываем международное сообщество и правозащитные организации выразить четкую позицию относительно продолжающихся нарушений прав человека в Армении коллаборационистским режимом", - говорится в заявлении НДП.

25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения якобы планировали теракты в Армении. В планировании по утверждению СК участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот.