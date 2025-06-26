Четверг, 26 Июня 2025 14:18

АрмИнфо. Генеральный секретарь МИД Армении Давид Карапетян обсудили с руководителем Генерального секретариата МИД Германии Пеером Гебауэром повестку сотрудничества между Ереваном и Берлином, затронув ряд вопросов, представляющих взаимный интерес

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, была подчеркнута важность углубления сотрудничества как в политической, так и в экономической сферах.

Стороны отметили, что подобные контакты на высоком уровне способствуют углублению партнерских отношений между министерствами иностранных дел двух стран и повышению эффективности двустороннего сотрудничества.

Были также затронуты текущие процессы на Южном Кавказе, а также возможности дальнейшего углубления партнерства Армения-ЕС. Карапетян представил текущую ситуацию в процессах нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, подтвердив видение армянской стороны по нормализации отношений со своими соседями.