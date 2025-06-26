Четверг, 26 Июня 2025 14:01

АрмИнфо. Ко дню азербайджанских ВС, фонд Гегард опубликовал доклад, свидетельствующий о зверствах азербайджанской армии, учиненных в Арцахе и Армении, как в мирное, так и военное время. В частности, Фонд представил несколько этапов, касающихся периодов 4-дневной Апрельской войны 2016г. и 44-дневной Арацахской войны 2020г., и нескольких случаев, зарегистрированных в мирное время.

В докладе говорится, что в 2010 году 20-летний Манвел Сарибекян, проживающий в приграничном Тавуше, вследствие тумана заблудился и попал на вражескую сторону. Военная полиция Азербайджана его задержала, позже он был убит в азербайджанской тюрьме. Власти этой страны представили смерть армянского гражданина как самоубийство.

В 2014 году азербайджанские диверсанты, пересекая государственную границу Нагорного Карабаха, захватили, а затем убили 17 -летнего жителя Смбата Цаканяна. Его тело было обнаружено в лесной местности с многочисленными огнестрельными ранениями.

И еще один случай в 2014 году, когда 77-летний Мамикон Ходжоян во время сбора урожая заблудился на армяно-азербайджанской границе. Он также был захвачен азербайджанскими военными. Через 35 дней заключения он вернулся в Армению со следами многочисленных пыток. В этом же году житель с.Чинар Карен Петросян 7 августа попал в плен к азербайджанцам. В азербайджанском плену он прожил только 24 часа. По заверениям азербайджанской стороны, молодой человек скончался от острой сердечной недостаточности, но после судмедэкспертизы в Армении было выявлено, что Карен Петросян не имел каких-либо проблем с сердцем и был абсолютно здоров Во время 4-дневной апрельской войны в 2016г., 2 апреля военные азербайджанского спецназа подвергли пыткам пожилых членов семьи Халапян, проживающих в с. Талиш, после чего расстреляли и глумились над их телами.

В период с 2020 п 2023гг. (во время и после 44-дневной Арцахской войны) в захваченных населенных пунктах зарегистрированы многочисленные случаи пыток и насилия над пожилыми людьми. Только в Степанакерте, с 27 сентября по 10 ноября, от обстрелов гражданских инфраструктур погибло, как минимум, 13 мирных граждан, и 51 - были ранены.

Во время и после 44-дневной войны в сети регулярно публиковались видео пыток и насилия со стороны азербайджанских военных в отношении армянских военнопленных и гражданских. В этот период было 12 человек подверглись пыткам, и были убиты со стороны азербайджанских ВС, самому молодому из них было 44 года, самому старому 82.

Еще одно проявление бесчеловечного обращения азербайджанской армии было зарегистрировано 13 сентября 2022 года, когда последние вторглись на суверенную территорию Армении. У озера Сев Лич (Сюникская область) азербайджанцы подвергли массово смертной казни 8 пленных, согласно другим источникам 9.

<На фоне имеющихся фактов поневоле задаешься вопросом - какой праздник отмечают в Азербайджане - праздник пыток над людьми или бесчеловечного обращения?>, - говорится в докладе Фонда.