Четверг, 26 Июня 2025 13:55

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян считает резонным наградить служащих правоохранительных ведомств (СНБ, прокуратуры, Следственного комитета, полиции), представить их к госнаграде которые помогли предотвратить государственный переворот. Об этом премьер заявил 26 июня на заседании правительства.

<Важно констатировать, что было раскрыто готовящееся преступление против нашей государственности, безопасности и стабильности Армении. Естественно, была предотвращена и реализация этого плана. Выражаю благодарность всем представителям нашей правоохранительной системы>, - отметил он, указав на то, что сегодня утром обсудил этот вопрос с президентом Республики Армения.

<Думаю тут мало что добавить к тому что уже опубликовано. Убежден, что следствие эффективно проведет свою работу>, - сказал глава кабмина.

Пашинян обратил внимание на реакцио общественности в соцсетях, где проводятся параллели с терактом в парламенте Армении 27 октября 1999 года.

<Группа пользователей фиксирует, что в Армении предотвращено новое 27 октября. Другая группа подняла вопрос о том, могли ли правоохранительные органы Республики Армения предотвратить теракт 27 октября 1999 года. Я думаю, что это вопрос, ответ на который также должен быть сформулирован достоверно. Надеюсь, что наша правоохранительная система также приложит усилия для поиска ответа на этот вопрос>, - заключил премьер-министр.

25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. В планировании по утверждению СК участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот. Как заявили оппозиционные депутаты парламентской фракции <Айастан>, оружие, представленное Следкомом в пользу версии о готовящемся теракте, было легальное, а патроны - стреляные. Помимо этого, опубликованное фото документов (списки завербованных людей, план действий), как в последствии оказалось, относились к 2024 году.