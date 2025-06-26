Четверг, 26 Июня 2025 13:54

АрмИнфо. Раздробленность армянского мира вступает в качественно новую стадию, кампания против Церкви прямо пропорциональна этому процессу. Об этом в своей статье пишет политолог, член Группы "Альтернативные проекты" Вае Ованнисян. "Мы должны иметь мужество признать, что в Армении начался новый этап. Мы вступили в новый этап нашей истории. Это не вопрос предпочтений, это реальность. Давайте попробуем понять его параметры. Темой номер один во внутренней повестке дня еще долго будут задержания, изоляция, показания, ложные доносы, адвокаты и т. д. Отвратительная, вонючая атмосфера. Ложные доносы, направленные ложные показания: На таких этапах массовая апатия неизбежна. В сформировавшейся внутренней токсичной атмосфере мы оставим внешние процессы открытыми. Наша внутренняя повестка дня не позволит нам противостоять внешним требованиям, просчитывать риски предъявляемых нам требований и пути их разрешения. Борьба за наших соотечественников, содержащихся в бакинских тюрьмах, становится крайне сложной. Азербайджан будет противопоставлять всем попыткам, всем посредничествам, указывая на все то, что происходит в Армении. Мы отдалимся друг от друга и от страны. Экономика Армении превращается в Северную Корею. Мы становимся закрытой страной для серьезных частных инвесторов", - отметил политолог.

Он добавил, что если программа национализации ЗАО "Электрические сети Армении" будет реализована, иностранные политические инвесторы попытаются за гроши отобрать у Армении системообразующие предприятия. Часть будет закрыта по требованию соседей, другая часть "национализирована" другими народами и государствами.

"Есть ли выход? Мы должны настойчиво продвигать линию внутренней солидарности и программного мышления. Во все времена не было недостатка в тех, кто кричит "cейчас". Но это не выход. Конечно, каждый день, сейчас мы должны предпринимать конкретные шаги, но с четкой программой и политической мыслью в голове. Только так можно управлять всеми перечисленными экстремальными рисками и нейтрализовать их. Мы должны упорно работать, чтобы добиться результатов. И вопрос в том, чьи результаты важны? В стране не было спокойной недели уже семь лет. Я уверен, что 90% граждан Армении хотят спокойной, достойной жизни. Так что давайте предложим, давайте сами покажем этот путь. Это сложно, поскольку требует работы, ресурсов, правил сосуществования, культуры труда, грамотности и т. д., но другого пути у нас просто нет", - подчеркнул политолог.