Четверг, 26 Июня 2025 13:49

АрмИнфо. Первый министр иностранных дел постсоветской Армении, лидер партии "Наследие" Раффи

Ованнисян после очередного судебного разбирательства, на этот раз в отношении архиепископа Баграта Галстаняна и его сподвижников, задался вопросом: "А что дальше?".

На своей странице в Facebook политик заметил, "и мы осуждаем, но так и должно было быть". "Священник и его соратники - следующие политзаключенные, неважно, очередные они или исключительные. Однако за всем этим - перманентная пустота и продолжение тех же самых действий. Конечно, если в нас не изменится это армянское "одно". Герой Анго (относится к персонажу японского писателя, известного своими работами в жанре детектива - ред.) будет расширять свое лицемерное триумфальное шествие, шаг за шагом преследуя человека за человеком, если сам народ немедленно не откажется от единоличного шествия идола, породив беспрецедентный единый фронт с коллективной ответственностью. Мы все виноваты, и не только в соучастии в нашем последнем лишении родины: сдача Арцаха, расчленение Республики Армения, мученическая смерть наших пяти тысяч ребят, 1 марта и многое другое", - отметил Раффи Ованнисян.

По его словам, если осуждение не дойдет до сути, и это произвольное обращение к армянской истории продолжит увековечивать самоуничтожение целой Родины, "горе нам и нашему золотому наследию".