Четверг, 26 Июня 2025 11:03

АрмИнфо. Коррупция является не только проблемой отдельных стран, но и транснациональным явлением, в борьбе с которым международное сотрудничество имеет большое значение. Об этом в ходе встречи с главой делегации Европейского Союза в Республике Армения Василисом Марагосом заявил председатель Антикоррупционного комитета РА Артур Наапетян.

Как передает пресс-служба комитета, в ходе встречи Артур Наапетян подчеркнул важность поддержки, оказываемой международными партнерами, в том числе, и ЕС в становлении и развитии возможностей Антикоррупционного комитета РА.

В свою очередь, Василис Марагос указал на необходимость формирования сильных антикоррупционных институтов. Он отметил, что различные

учебные программы, непрерывно реализуемые ЕС, являются важной составляющей антикоррупционных мер.

В ходе встречи собеседники, в частности, обсудили вопросы, связанные с эффективностью внедрения различных учебных программ для сотрудников Антикоррупционного комитета, которые касаются расследования случаев отмывания денег и финансовых преступлений, важность работы, связанной с запросами о международной взаимной правовой помощи. Также обсуждалась возможность поддержки международных партнеров в борьбе с коррупцией, в том числе, в развитии возможностей сотрудников Комитета и внедрении новейших информационных технологий.

Председатель Антикоррупционного комитета выразил надежду, что продолжение встреч и тесная совместная работа с европейскими партнерами придадут новый импульс сотрудничеству правоохранительных органов и обеспечат значимые результаты в раскрытии преступлений коррупционного характера.