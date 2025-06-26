Четверг, 26 Июня 2025 10:58

АрмИнфо. Под председательством вице- премьера РА Тиграна Хачатряна состоялось очередное заседание Совета по координации программ в сфере градостроительства.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в ходе заседания на обсуждение Совета были представлены концептуальные подходы относительно района Конд. В этом контексте были рассмотрены как подходы к сохранению идентичности и наследия градостроительства, так и обоснование с точки зрения экономической эффективности и составляющих инвестиционной привлекательности.

Также были обсуждены разработанные Комитетом по градостроительству проекты по совершенствованию нормативно- правовой базы, регулирующей сферу градостроительства, которые направлены на упрощение, уточнение, повышение прозрачности, сокращение сроков градостроительных процессов, расширение функций и возможностей на цифровой платформе.

Вице-премьер дал соответствующие поручения относительно обсуждаемых вопросов.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на мэра Еревана Тиграна Авиняна сообщало, что проект реконструкции столичного района Конд, имеющего большую историческую и культурную ценность, вступил в этап практической реализации. По словам Авиняна, сегодня задачей властей города является регистрация права местных жителей на собственность, чтобы исключить возможные проблемы с застройщиками в ходе реализации проекта. "Уже подано 167 заявлений на легализацию объектов недвижимости. Вопросы, связанные с планом и концепцией реконструкции района, мы обсудили с жителями Конда. В основе этого долгожданного проекта лежит одна цель: объединить новое с традиционной городской средой, сохранив при этом первоначальный колорит исторического района", - отмечал столичный градоначалник.

Отметим, что проект в свое время был разработан институтом "Ереван проект" и мэрией французского города Лион. Еще в 2021 году Комитет градостроительства РА объявил международный открытый архитектурно-градостроительный тендер на строительство района Конд в Ереване. Данный конкурс стал уже третьей попыткой привлечь инвесторов в реализацию программы. В рамках проекта было предложено создать профессиональную рабочую группу с участием архитекторов, строителей, экономистов, социологов, юристов, представителей общественных организация и СМИ, а также художников, скульпторов, этнографов, историков. По периметру прямоугольного сада планировалось восстановить сохранившиеся 2-3-этажные старинные здания, использовать армянскую кухню для ресторанов, кафе, чайных, аттракционов, игр, арт-клубов и т. д. В парке художники смогли бы выставлять свои картины, что соответствовало бы французскому Монмартру.