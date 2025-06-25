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АрмИнфо. Движение "Священная борьба" назвала имена 12 из 14 задержанных граждан.
В частности, среди задержанных Баграт Галстанян, Каро Окумушян, Тигран Топалян, Тигран Галстян, Давид Галстян, Мигран Махсудян, дьякон Грайр Акопян, Агаси Аршакян, Игорь Саркисян, Ара Ростомян, Армен Алексанян, Мовсес Шарбатян.
Напомним, что сотрудники правоохранительных органов с раннего утра проводили обыски в домах сторонников движения.
Следственный комитет заявил, что участники и руководители движения планировали совершить террористические акты и действия, направленные на захват власти в Республике Армения. На основании ходатайства следователя надзорным прокурором вынесены постановления о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 лиц. В настоящее время задержано 14 граждан.
|До утра будет известно решение суда об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна
|Армянские силовики продолжают репрессии
|Россия следит за ситуацией в армянском Эчмиадзине
|СНБ Армении вспомнила о соображениях безопасности
|Первопрестольный Эчмиадзин: 27 июня этого года останется днем национального позора
|Сати Спивакова: "Прекратите "охоту на ведьм:! Не перекрывайте дорогу, ведущую к Храму!"
|Первопрестольный Эчмиадзин: Поведение правоохранитей в духовном центре всего армянства, применение силы по отношению к гражданам предосудительно и неприемлемо
|АНК решительно осудил нападение силовиков на Святой Эчмиадзин
|Михаил Саакашвили заявил, что Армения уже подписала мирное соглашение
|Очередное обвинение Пашинян в адрес Элсетей - очередная ложь
|Дипломаты: Объявлена открытая война против нашей национальной идентичности
|Архиепископ Микаэл Аджапахян "сдался" Следственному комитету
|Посол ИРИ: Визит Масуда Пезешкиана в Армению будет организован до конца лета
|Партия "Во имя социальной справедливости" осуждает политику насилия в отношения Армянской Церкви - заявление
|Глава ЦИК Армении принял участие в заседании Консультативного совета Центральных избирательных комиссий стран СНГ
|Основатель GALA TV выразил поддержку предстоятелю Ширакской епархии ААЦ
|Мирзоян провел рабочее обсуждение в посольстве Армении в Пекине и встречу с генсеком ШОС
|Н. Карапетян: Первопрестольный Эчмиадзин и церковь являются духовными центрами для каждого армянина
|У Пашиняна очередной антирекорд, его работой довольны лишь 8,2% респондентов в Армении - опрос
|Зартонг: О вы, кто уходит, не умножайте свои отвратительные деяния
|Почти половина респондентов в Армении не поддержали визит Пашиняна в Турцию
|Блогер: фракция "Армения" присоединится к инициативе о вынесении вотума недоверия действующему премьер-министру РА
|В Армении 66,8% респондентов считают Самвела Карапетяна политическим заключенным - опрос
|Микаэл Аджапахян пешком направляется в Ереван в Следственный комитет
|АРФД: параллельно с кощунственным нападением на Первопрестольный Эчмиадзин продолжаются беззакония против оппозиционеров
|Заявления Микаэла Аджапахяна, на основании которых возбуждено дело, могут подпадать всего лишь под категорию преступлений средней тяжести: Вардеванян
|Первопрестольный Эчмиадзин призывает граждан страны не поддаваться на провокации
|Плановые отключения электроэнергии 30 июня
|Верующие не позволили Архиепископу Микаэлу Аджапахяну явиться в Следственный комитет
|Лидер партии "Просвещенная Армения" предложил кандидату Микаэла Аджапаяна в премьер-министры РА
|Союза армян России выступил с заявлением в поддержку Армянской Апостольской Церкви
|Защитник прав человека Армении призывает к общественной солидарности
|Следком Армении завел новое дело на главу Ширакской епархии ААЦ
|АНК: хуже с ААЦ обращались только большевики
|СНБ Армении: принято решение о задержании главы Ширакской епархии для его дальнейшего ареста
|Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее сегодня вокруг Святого Эчмиадзина, призвав армян к действиям
|Пашинян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>
|Я не угроза этой стране, основная угроза сидит в правительствe: Аджапахян вышел к правоохранителям
|Спецназ СНБ Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина
|СК Армении намерен ходатайствовать об аресте Микаэла Аджапахяна: Юрист
|Мы имеем дело не с естественным ходом правовых процессов, а с управляемым и умышленным авторитарным механизмом: Давид Ананян
|Сейран Оганян: главная задача дня - не допустить установления в стране окончательной диктатуры
|СК Армении заявляет, что распространенная в СМИ запись, приписываемая Пашиняну, - фальшивка
|Самвел Карапетян: нынешние власти превратили маленькую Армению в центр геополитической борьбы
|Формируется группа защиты архиепископа Микаела Аджапахяна
|План действий по либерализации визового режима будет представлен на утверждение государствам-членам ЕС
|Армения и США отмечают необходимость установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе
|Депутат НС Армении поднял на сессии ПАСЕ вопрос о военнопленных
|Лукашенко коснулся отсутствия делегации Армении на IV Евразийском экономическом форуме в Минске
|Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции осудил задержание архиепископа Баграта
|Адвокатская группа: по делу Самвела Карапетяна установлена новая <планка> в нарушении закона
|Арарат Мирзоян убежден: Ереван и Пекин могут поднять отношения, имеющие стратегический характер, на новый уровень
|Замглавы МИД Армении о существующем формате членства в ОДКБ: Так долго не может продолжаться
|Баграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписей
|В МИД опровергли слухи о том, что лидеры Армении и Турции обсуждали вопрос о переселении азербайджанцев в Армению
|В Армении увеличивают квоту на вылов сига в озере Севан
|Плановые отключения электроэнергии 27 июня
|Захарова выразила признательность властями государств, в том числе и Армении за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля
|Генсек МИД Армении встретился с замглавы Мюнхенской конференции по безопасности
|Прокуратура возбудила уголовное дело против главы Ширакской епархии ААЦ
|Читать больше
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