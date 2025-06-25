Среда, 25 Июня 2025 19:57

АрмИнфо. Движение "Священная борьба" назвала имена 12 из 14 задержанных граждан.

В частности, среди задержанных Баграт Галстанян, Каро Окумушян, Тигран Топалян, Тигран Галстян, Давид Галстян, Мигран Махсудян, дьякон Грайр Акопян, Агаси Аршакян, Игорь Саркисян, Ара Ростомян, Армен Алексанян, Мовсес Шарбатян.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов с раннего утра проводили обыски в домах сторонников движения.

Следственный комитет заявил, что участники и руководители движения планировали совершить террористические акты и действия, направленные на захват власти в Республике Армения. На основании ходатайства следователя надзорным прокурором вынесены постановления о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 лиц. В настоящее время задержано 14 граждан.