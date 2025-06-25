Среда, 25 Июня 2025 19:56

АрмИнфо.Правящая в Армении верхушка предпринимает шаги в сторону Запада и Турции. Об этом в социальных сетях пишет политолог Степан Даниелян, комментируя складывающуюся в стране ситуацию.

По словам политолога, происходят очень простые вещи, применение которых позволит властям сменить геополитический вектор в сторону Запада и Турции, пообещав последним построить Срединный коридор, который в азербайджанской интерпретации фигурирует как Зангезурский коридор. Для достижения этой цели у российского капитала должны быть изъяты объекты стратегического значения и переданы новым владельцам. "Армения становится консорциумом, акционерным обществом, вплоть до потери суверенитета де-юре, с турецкими, британскими, американскими и азербайджанскими акциями. Для этого должны быть нанесены превентивные удары по всем возможным группам и институтам, которые могут помешать этой программе. Азербайджанцы должны быть расселены в Армении как гарантия того, что в будущем не удастся переломить ситуацию. Почему сейчас? Да потому что Россия пока занята Украиной, а Иран залечивает раны от израильских и американских ударов. Зачем это нужно правящей верхушке? Это их единственный шанс для воспроизводства", - считает политолог.

Напомним, что сегодня СК выступил с заявлением о раскрытии попытки государственного переворота со стороны представителей протестного движения "Священная борьба". На основании ходатайства следователя надзорным прокурором вынесены постановления о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 лиц. В настоящее время задержано 14 граждан. Основанием для этих шагов послужила публикация в издании Civik, в котором указывается, что в попытку государственного переворота могут быть вовлечены компании "Газпром Армения" и ЮКЖД, находящийся под арестом глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян, а также бывшие президенты РА.