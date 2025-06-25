Среда, 25 Июня 2025 18:44

АрмИнфо.Лидеру протестного движения "Священная борьба", архиепископу Баграту Галстаняну грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Об этом 25 июня журналистам заявил адвокат Ованнес Худоян.

Он добавил, что сторона защиты намерена детально разобраться с представленными стороной обвинения материалами.

Другой адвокат Сергей Арутюнян назвал происходящее политическим преследованием, целью которого является подавление оппозиции. По его

словам, он виделся с Галстаняном, и тот сохраняет спокойствие и чувство юмора. Арутюнян сообщил, что в течение 24 часов в суд будет подано ходатайство об аресте всех задержанных, которых более десятка.