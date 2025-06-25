Среда, 25 Июня 2025 18:32

АрмИнфо. Так называемый <План переворота> госдуарственной власти был составлен год назад и, разумеется, не был реализован. Об этом говорится в заявлении движдения <Священная борьба> со ссылкой на фотографии, опубликованные Следственным комитетом Армении, в которых отчетливо видно, что, так называемый, <план> датируется 2024г.

При этом, в заявлении отмечено, что вчера при публикации этого <плана> дата его реализации была умышленно скрыта властями.

<То есть, Никол Пашинян использует некий документ, составленный неизвестными лицами год назад и так и не воплощённый в жизнь, как повод для политических репрессий. Причём, учитывая, что дата в этом документе вчера была сознательно скрыта самим Пашиняном и его пропагандистами, можно с уверенностью утверждать: власти прекрасно осознают, что проводят незаконные преследования на основе сфальсифицированной бумаги>, - говорится в заявлении движения <Священная борьба>. Помимо этого, с фотографий того же Следкома, стало очевидным, что оружие, выявленное в результате обысков участников Движения, является законным, о чем свидетельствуют удостоверения, попавшие на снимки.

<К сожалению, власти продолжают вводить общественность в заблуждение, демонстрируя фотографии, не доказывающие ничего, и распространяя сомнительные аудиозаписи>, - отметили представители <Священной борьбы>.

Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти, представив общественности документ, в котором описаны пошаговые действия по свержению власти в стране. Как следствие, сегодня, с раннего утра сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения <Священная борьба>. В результате были обнаружены предметы и документы, имеющие отношение к указанным преступлениям, а также другие неоспоримые фактические данные, имеющие доказательное значение, в том числе, огнестрельное оружие, боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, металлические предметы, петарды, дымовые шашки, военная техника, средства радиосвязи, беспилотники. Обнаружен также список лиц, которых планировалось назначить на соответствующие должности в органах исполнительной власти после насильственного захвата власти, и документы о последовательности и хронологии противоправных действий, которые должна была осуществить преступная группа. После Следственный комитет выступил с заявлением, в котором сообщил, что участники и лидеры движения планировали теракты в Армении. По положению на текущий момент задержано 14 человек.