Среда, 25 Июня 2025 17:26

АрмИнфо. В армянском сегменте социальной сети Фейсбук распространяется реклама приложения Contact Finder, которая является альтернативой известному приложению Getcontact (принадлежащему турецким гражданам).

Изучив страницу нового проекта в Фейсбук, обычными пользователями было выявлено, что последняя управляется из Азербайджана. В связи с этим известный медиаэксперт Самвел Мартиросян предостерег пользователей в сети быть внимательными, не скачивать приложение и не предоставлять свои данные.